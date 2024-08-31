澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。（美聯社）

尋求美國網球公開賽男單衛冕的塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），在第三輪踢到鐵板，全場他共出現14次雙發失誤是生涯單場新高，以4比6、4比6、6比2、4比6，抗敵3小時19分後不敵男單世界排名第28的澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）；而巴比倫不僅生涯首次扳倒喬帥，闖進第4輪也改寫生涯大滿貫最佳成績。

喬帥在巴黎奧運打下夢寐以求的奧運男單金牌，拼上「金滿貫」最後一塊拼圖，這次來到紐約繼續尋求史無前例的生涯第25座大滿貫男單金盃。

首輪喬帥以6比2、6比2、6比4直落三解決摩爾多瓦選手亞伯特（Radu Albot），次輪則是在「塞爾維亞內戰」中，因為同胞好手傑雷（Laslo Djere）在第三盤中退賽，取得晉級門票，也達成生涯4大賽都集滿90勝、史上第1人成就。

但今天面對世界排名的第28的巴比倫，生涯前3次對戰都勝出的喬帥卻陷入苦戰，首盤喬帥在第6局錯過5次破發機會，雙方互保發球局，卻在關鍵第9局連掉4分遭到破發，以4比6讓出首盤。

次盤喬帥發球局又率先失守，反觀巴比倫的發球局完美守成，讓前球王陷入盤數0比2的絕對劣勢。退無可退的第三盤，喬帥連保帶破取得3比0領先，儘管在第5局發球局失守，但他立刻再下一局回破、再次取得優勢，盤末再次攻破對手發球局，以6比2扳回一城。

第四盤喬帥的發球局又率先遭到破發，雖然下一局他就有40比15的大好機會可以破回，可惜沒能突破，陷入2比4落後，關鍵第7局又因為多次雙發失誤掉分，發球局再次失守，雖然他成功再下一局回破，但仍無法挽回頹勢，最終以盤數1比3落敗，衛冕提前夢碎，2017年後首次單年度沒有四大賽冠軍。