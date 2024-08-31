台東八邊海域今天凌晨發生2艘漁船碰撞事故。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東八邊海域今天凌晨發生2艘漁船碰撞事故。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮八邊海域今天凌晨發生2艘漁船碰撞事故，造成1船體破損、釣具沉入海底，所幸3名船員獲救沒有大礙，相關事故原因正由海巡第一三岸巡隊調查中。

新港籍漁船隆滿1號31日凌晨2時30分航行在八邊海域時，與大武籍炳哥號碰撞，導致炳哥號船體破損反覆，釣具沉入海底，3名船員隨即攀爬至膠筏上，並由隆滿1號救起，並將船拖回港內。

炳船船長表示，船體受損及釣具遺失部分，將要求隆船船長賠償。海巡獲報後，也展開事故調查，將對2名船長詢問製作筆錄釐清事故原因。