高雄路竹區路科八路的英特格高雄北廠於8月31日凌晨3時5分傳出火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

8月31日凌晨3時5分，高雄路竹區路科八路的英特格高雄北廠傳出火警。消防局出動23車43人含化學車、消防機器人、重機具、無人機，及啟動義消民力前往出水撲滅，現場無人受傷受困。

火警現場是2層樓鐵皮建築物，存放事業廢棄物的獨立倉庫燃燒，消防局出動23車43人到場搶救。消防局於今日凌晨4時10分撲滅火勢。

英特格是護國神山台積電的關鍵化學品供應商，生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶與先進沉積材料等產品。