今年度大學分發入學首度發生文化大學等4校短報招生缺額，教育部統計，以真理大學未回流人數432名最多，其次為佛光大學276名，文大和大葉大學各93名、69名。教育部除了發文糾正學校，更將調減次一學年度招生名額，扣減補助經費及私校獎補助款，並依法嚴懲相關人員。

大學分發入學於8月中旬放榜，傳出文大等私校總缺額數都超過200人；最引人關注的是文大爆出未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額回流到分發入學招生。

教育部政務次長葉丙成日前出面證實，佛光大學、真理大學、大葉大學等3校也有短報違規情況。

教育部高教司29日出動大批人馬，前往文大教務處等單位實地查核，了解學校辦理招生和新生註冊等相關作業。真理大學校長陳奇銘被董事會解除校長職務，職缺由教務長李宜芳暫代。

教育部回應，各大學招生事務、名額屬重大事項，分發入學為考生升讀大學最後一個聯合招生管道，各校應遵守招生規定。對於學校違反規定，教育部已去函糾正，除了減招，也會調整繁星推薦和申請入學的招生名額比率，並依情節輕重，扣減大學招生專業化發展計劃補助經費、扣減私校獎補助款，同時嚴懲相關人員。

近日也傳出文大從111學年起就有短報缺額違規狀況，校方回應並無此事，過往均如實申報。教育部人員到文大訪視，了解文大分科測驗招生回流的行政流程，在其他註冊和招生方面，並未查到不法。