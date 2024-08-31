59歲台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，因涉及京華城容積率弊案，遭羈押禁見。而應曉薇從政之前當過演員，19歲被資深製作人周遊（阿姑）挖掘入行。不過，周遊今年提前辦87歲壽宴，應曉薇罕見沒出席。

應曉薇19歲被周遊相中，一腳踏進演藝圈，1984年演出處女作《神鵰俠侶》中的郭襄，甜美的古裝扮相令人印象深刻。後來，應曉薇接拍《飛燕驚龍》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》等，更演出當時超紅的花系列電視劇，包括《茉莉花開》、《再生花》、《薔薇》等，成為電視台當家花旦。

應曉薇古裝扮相甜美。（圖／中時資料照）

應曉薇為了感謝周遊的提拔，每年周遊生日，都會送花祝賀。本月22日，周遊提前歡度87歲生日，導演老公李朝永席開38桌邀宴至親好友為她慶生，除了阿姑的獅子會成員好友，中視董事長胡雪珠、前內政部部長徐國勇、台北市文化局局長蔡詩萍、「三三姐妹會」的「鳥來嬤」吳敏、紀露霞、文香等演藝圈好友、林煒和女友Cora等人也出席，場面熱鬧溫馨。

周遊22日辦壽宴，出席嘉賓眾多，但應曉薇罕見沒來。（圖／中時資料照）

不過，應曉薇卻沒出席這場壽宴，周遊一度覺得很奇怪，沒想到過不到一周，應曉薇就因為捲入京華城案被北檢約談。檢廉追查金流發現，威京集團主席沈慶京透過應曉薇，向柯市府一再陳情請求放寬京華城容積率至840％，且給了4740萬元，疑是賄款，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、收賄罪，但雙方否認有對價。目前，沈慶京、應曉薇及其助理吳修民均遭羈押禁見獲准。

★未經判決確定，應推定為無罪。

應曉薇（右）從政後，仍與李朝永（左）、周遊保持聯絡。（圖／中時資料照）