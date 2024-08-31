民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索、約談，今（31日）凌晨遭當庭逮捕。在2024大選力挺柯文哲、喊話這輩子最愛柯文哲的網紅「愛莉莎莎」，社群平台也遭網友灌爆「阿北出事了妳還在玩」，她的第一反應也曝光。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室，傳喚柯及證人柯妻陳佩琪。經漏夜偵訊，31日凌晨，陳佩琪被請回，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，向法院聲請提審。

柯文哲出事後，在2024大選力挺柯文哲的網紅「愛莉莎莎」社群平台遭網友灌爆，「快支援館長啊，地檢署外聲援主席！！」、「阿伯出事了，趕快出來幫阿伯辯護」、「妳支持的阿北初四了」、「怎麼沒看到妳聲援阿北」、「阿北被抓走，你不回來幫忙嗎」、「阿北出事了妳還在玩」、「你不是最愛柯文哲嗎」。

不過，人在泰國的愛莉莎莎並沒有做出任何回應，還曬出好幾張在泰國曼谷遊玩的網美照，大讚越來越愛泰國，並誇讚當地人溫暖又友善，「無論語言通不通，好像都能變成朋友」。愛莉莎莎也在限時動態分享自拍照和旅館工作人員送的小禮物，完全沒有提到柯文哲。

愛莉莎莎在2024總統大選期間，曾與柯文哲合拍「總統候選人的一日行程」，提到她的粉絲有7成都支持柯文哲，還親自現身柯文哲的選前之夜力挺。對於網友好奇「為甚麼最愛柯文哲」，愛莉莎莎也曾說，「台北大規模都市更新、大規模建社會住宅、幫台北還債、改建台北的市場、把Ubike改成使用者付費（本人最痛恨免費仔政策）、政府資金全面透明化、會議紀錄全公開，很多說都說不完，而且他做的東西有在審美上，不是那種拿了一堆錢做出很俗的醜東西，我愛他創造的政治文化，也敬佩欣賞這個人！」

★未經判決確定，應推定為無罪。