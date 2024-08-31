副總統蕭美琴（前排左二）參加黑熊學院彰化基地首場訓練開訓典禮。（孫英哲攝）

副總統蕭美琴近來多次在社群平台分享香菜口味生日蛋糕及香菜全餐，引發網友熱議。今天上午蕭美琴參加黑熊學院彰化基地首場訓練開訓典禮，在地香菜達人送上特製的香菜月餅及包括香菜麵包、香菜拿鐵及香菜咖啡的香菜全餐，帶來滿滿的香菜祝福，讓蕭美琴提前感受中秋佳節的節慶氣氛。

蕭美琴近來似乎愛上香菜，7月間，她在社群平台Threads分享「香菜全餐」午餐照，附文強調「令人滿足」，有趣的是，前總統蔡英文還在貼文下也留言表示喜歡，粉絲失控大喊「香菜英文」，但也有不少對香菜無接的網友直呼「好崩潰！」

又是香菜！蕭美琴日前慶祝53歲生日時，在臉書PO文，分享她最愛的香菜口味生日蛋糕，並佐上香濃的藍莓起司，頓時引發喜愛與討厭香菜的兩派網友論戰。

在感受到蕭美琴對香菜的熱愛下，彰化縣北斗鎮的香菜達人莊浚勝獲悉蕭美琴要到彰化參加活動，準備好滿滿的香菜全餐，

莊浚勝表示，今天蕭美琴到彰化二林參加黑熊學院開訓，他也是學員，特別準備彰化新興特產，也就是滿滿的香菜產品，把香菜加好加滿，要讓她提前感受中秋佳節的美好，香菜全餐內容包括應景的香菜月餅，以及香菜麵包、香菜拿鐵及香菜咖啡。

蕭美琴在黑熊學院彰化基地開訓典禮中指出，要建立智慧電網、網路通訊的韌性，要與民眾共同提升台灣的社會韌性與防衛意識，要學習辨別假訊息及認知作戰，殘酷的歷史提醒大家，和平不能當作理所當然，要做好萬全準備，當自身愈有實力及韌性，別人就不敢來欺負。