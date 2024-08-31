台中市56歲劉姓印尼籍婦人帶著3歲孫子在外頭遊蕩，路過民眾熱心報案，員警獲報到場了解，劉婦用不標準的國語講出自己的姓氏，並用台語說出生日，經警方比對資料，耐心撥打1個多時的話，終於順利協助劉婦協順利返家。

清水警分局今天指出，員警簡兆佑8月29日19時許，獲報民眾指稱迷途老人及幼童需要協助，立即趕到現場了解並協助，發現56歲印尼婦人帶著3歲男幼童迷路了，由於老婦身上未帶任何證件語言又無法溝通，但男童見到警察一點也不害怕，還打開雙手要警察抱抱，隨即抱著男童挨家挨戶詢問附近住戶，但無人認識。

由於婦人語言不通又不識字面對警方時神情相常緊張，梧棲警所長涂嘉佑見狀隨即提供飲用水、麵包及餅乾來安撫情緒，經警方慢慢引導老婦終於說出不標準的國語姓氏「劉」，接著又說著無音調的台語名字，最後用台語講出生日「五四、十五、初五」，簡姓員警耐心透過簡短資訊，透過警政系統比對上千筆資料，期間打了幾10通疑似家屬電話詢問，還一度被認為是詐騙電話而遭掛斷電話，經過1個多小時努力，最後終於聯繫上老婦的媳婦，並接送返回。

婦人媳婦表示，一家人因為工作因素方從南部搬來梧棲居住不到1個月，環境非常生疏，鄰居也都不熟識，當天夫妻倆都是值夜班，婆婆是印尼籍，是早期嫁來臺灣，因公公去逝後婆婆有些失智，許多台語已退化到不會說，當晚肚子餓才會帶著孫子外出覓食，又身上沒有帶錢跟證件，出門後即迷途，感謝熱心民眾及警方積極幫忙，讓祖孫2人安全返家。

台中清水警分局梧棲所所長涂嘉佑表示，家中如有需要照顧者或長者，可於其身上放置辨別身分資料與家屬聯繫方式資料，也可至社會局申請愛心手鍊配戴，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近到各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辦識身分等情形，即可經指紋比對即時辨識身分，盡速與其家屬取得聯繫並協助返家。