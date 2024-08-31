對許多人來說，退休可能是一生中的黃金時光，人們終於有大把自由可以實現尚未完成的夢想。然而，對某些人來說，退休可能會讓他們失去目標，並感到孤獨。有專家說，退休可能會為大腦健康帶來問題，因為退休與記憶喪失和認知能力下降有關。

妙佑醫療國際（The Mayo Clinic）網指出，退休與記憶喪失和認知能力下降有關。不過，他們提供了七個方法，讓大家可以在退休後大腦健康和頭腦敏銳。

第一、社交並保持活躍：孤獨會導致認知能力下降和記憶喪失，因此與其他人共度時光非常重要。 與家人和朋友聚會，加入老人俱樂部，或在當地圖書館參加講座，是保持大腦活躍的好方法。

第二、做任何事優先考慮健康：隨著人們年齡增長，有些疾病，如中風、糖尿病、心臟病和高血壓，以及認知能力下降的風險隨著增加。看醫生、服用處方藥和健康飲食是幫助大腦敏銳的一種方法。

第三、鍛鍊身體：身體活動和保持大腦敏銳之間存在著關聯。運動可以幫助人們提高平衡能力，降低跌倒的風險，提高靈活性，並有助於改善情緒。快走、游泳或較為和緩的運動，有助於老人的健康。

第四、玩腦力遊戲：玩拼圖、填字遊戲和拼字遊戲等思考遊戲可以刺激大腦，而任何協助人們以不同方式思考的事情，都會讓大腦得到真正的鍛鍊。學習外語、跳舞、唱歌、甚至打太極拳等新事物也是如此。

第五、充足的睡眠：每晚七到九小時的睡眠是維持認知健康的關鍵。充足的睡眠可以幫助人們保持警覺，並有助於減輕壓力和焦慮。

第六、志工服務：許多人在退休時會失去目標，但志工服務可以為生活帶來意義，也是回饋社區的好方法。

第七、規劃一份願望清單：每個人都有自己一直想做或學的事情。退休剛好是完成那些一直想做的事情的好時機，邁出一小步來實現它，將有助於保持大腦敏銳。