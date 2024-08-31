新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫－導遊領隊人員班第01期班」近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫－導遊領隊人員班第01期班」近日結業，25位學員們學習到接待國民旅遊旅客導覽解說…等技能，並在考取領隊導遊相關證照後，可提升個人競爭力與培養第二專長。

新竹市勞動力援助人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案－提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為旅遊相關職業創業者或從事人員。

職業工會指出，此次學員的學習期間是自6月22日至8月17日，此課程開課目的是因應目前旅行業所需人才為導遊人員、領團人員以及領隊人員而設立，希望培養學員旅行業法令知識、政府觀光發展政策知識、台灣歷史、地理知識、接待國民、外國旅遊旅客導覽解說技巧，因應旅行業所需。

課程同時也培養學員對台灣歷史與地理、台灣國家公園、森林遊樂區、風景特定區等觀光景點、地理知識、相關旅行業法令、政府觀光發展政策等相關知識養成，並學得接待國民旅遊旅客導覽解說、接待外國觀光旅客導覽解說、急救技巧、國際禮儀接待等相關專業技巧。未來考取領隊導遊相關證照後，將可提升個人競爭力與培養第二專長。