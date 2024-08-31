一部關於美國共和黨總統候選人、前總統川普的有爭議傳記電影，將於10月11日在美國登上大銀幕。這部名為《誰是接班人》（The Apprentice）的電影，講述川普年輕時在紐約當地產大亨的經歷，更提到川普強暴第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）的情節。

據法新社30日引述美國多媒體娛樂新聞《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）指出，小型獨立電影公司布里阿克里夫娛樂公司（Briarcliff Entertainment），計劃在距離美國總統選舉日不到一個月時，向美國觀眾推出這部電影。

電影片名與川普參與的實況電視節目《誰是接班人》同名。關於川普年輕時期，為紐約房地產大亨的《誰是接班人》，今年5月在康城影展造成轟動。在影片中飾演年輕川普的影星塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan），在坎城影展獲得了廣泛好評。

這部電影的內容，將包含川普在一次爭執中強暴第一任妻子伊凡娜．川普，以及有多名律師侗言要提控他的情節。

《誰是接班人》被討論最多的一幕，是川普被伊凡娜取笑又胖又禿頭後，強暴了伊凡娜。已在2022年去世的伊凡娜，生前在與川普進行離婚訴訟期間，曾指控川普強暴她，但後來撤回了指控。

影片中還顯示川普患有勃起功能障礙，曾接受抽脂和植髮手術。

《誰是接班人》5月在坎城首映後，川普的律師團揚言要起訴電影製片人，稱這部電影為「垃圾」和「惡意誹謗」。

值得一提的是，《誰是接班人》的早期投資者之一是支持川普的億萬富豪史奈德（Daniel Snyder）。據報，他對片中對於川普的刻畫感到不滿，並試圖阻止電影上映。

《好萊塢報導》指出，史奈德現已撤回對《誰是接班人》的投資。而另據《洛杉磯時報》，《誰是接班人》定於10月11日在美國電影院上映。

布里阿克里夫娛樂公司沒有回應法新社的置評請求。