Canon EOS R1 和 EOS R5 Mark II皆配備EOS歷史上最強大的影像處理系統—全新開發的Accelerated Capture(加速捕捉)系統它結合了全新開發背照堆疊式CMOS影像感測器、創新的DIGIC加速處理器及DIGIC X影像處理器，帶來前所未見的處理速度；而Accelerated Capture(加速捕捉)科技能由影像感測器讀出大量資訊，並即時利用DIGIC加速處理器以基於深度學習的處理及高速分析科技進行自動曝光及自動對焦偵測，提供各種改進包括影像畫質、速度及自動對焦精準度。

Canon表示，Accelerated Capture(加速捕捉)系統和深度學習科技，EOS R1 和 EOS R5 Mark II均具備新一代的雙像素智慧自動對焦(Dual Pixel Intelligent AF) 系統，帶來革命性的自動對焦追蹤效能。其中一項全新自動對焦功能是「動作優先」自動對焦，透過全新關節偵測(Joint detection)及辨識球的位置，能於足球、籃球或排球運動中根據球員的特定動作(如：射門)辨識主要主體，並在決定性場景自動將對焦點移至主要主體，確保能捕捉精彩一刻。

此外，全新進化的自動對焦演算法亦大大提升了持續追蹤主體的能力，新演算法利用臉部辨識、全新的上半身偵測及估計頭部面積以避免對焦主體前方的障礙物，即使類似的主體相互交叉，自動對焦仍能持續追蹤原來的主體。而新加入的「註冊人物優先」對活動攝影師有相當大的幫助，攝影師可以預先在相機中註冊最多10個人物，拍攝時即使自動對焦區域/對焦點範圍內出現多個人物，相機仍能優先偵測已註冊的特定人物。

為實現更流暢的自動對焦控制和操作，提高對動態場景的反應能力，EOS R1 和 EOS R5 Mark II 都加入了創新的眼球控制自動對焦功能，當攝影師以觀看觀景器拍攝相片時，相機能透過偵測眼球的移動、根據攝影師的視線移動自動對焦點，實現於多個主體間快速切換自動對焦的可能。