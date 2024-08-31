38歲好萊塢女星亞曼達拜恩（Amanda Bynes），過去演出《足球尤物》、《大謊言家》、《破處女王》等電影走紅。不過自從2010年起宣布息影，負面消息不斷；不但酒駕、呼麻，2014年被家人強制送醫，進了精神病院。飽受情緒問題所苦的她，最近罕見在IG曬出近況，可見她疑似修修臉，整張臉略顯浮腫，再加上畫了下眼線、粗眉毛，戴起鼻環，身材也大了一號，跟過去判若兩人。

亞曼達拜恩早年在電影中以甜美可愛的形象讓人印象深刻，14年前她閃電宣布息影，並在X（前名稱：推特）表示，自己不想再接演一些導演和製作人要她演的重複角色，更有傳言指她轉型失敗，讓她內心受創。自此亞曼達拜恩頻傳出行為脫序、酒駕、呼麻，被外媒形容是「琳賽蘿涵第二」。

亞曼達拜恩近年常被拍到外型走鐘。（圖／達志影像）

亞曼達拜恩之後常在社群網站分享自己的性感自拍照，突然升級的雙峰被外界揣測可能是去隆乳。10年前她又自曝從小被虐待，險遭父親性侵，但之後刪文說自己腦內被植入晶片，最後被父母逼迫去住精神病院。之後《TMZ》報導她的室友公開一段車內錄音檔，亞曼達拜恩痛斥：「就能理解我為何想撕爛我爸的手腕，我不想朝我爸的臉開槍，我要脫光他的衣服讓他成為笑柄，再把他丟到水溝」，她也脫口表示要打電話威脅媽媽，「放火燒光她全家」。

亞曼達拜恩近年飽受情緒疾病影響。（圖／達志影像）

去年3月，亞曼達拜恩被直擊現身洛杉磯街頭但沒穿衣服，神情明顯恍惚不穩定，還跟一旁的車輛駕駛說：「我的精神病發作了，現在剛復原」，最後被警察帶走強制接受治療。而近日她重回社群，在IG曬出自拍影片，分享剛做好的美甲。據知她2017年受訪時表示對美甲有興趣，想回學校上課，而粉絲見了她的影片留言說：「Amanda Bynes is back(亞曼達回來了)」、「I want to fix her eyebrows and makeup so badly i bet she’d look so pretty(我非常想幫她修眉毛和糟糕的妝容，我打賭她會看起來很漂亮)」、「Did Hollywood hurt you?…(好萊塢傷害了你嗎?)」

亞曼達拜恩曬出自拍影片。（圖／翻攝自amandaamandaamanda1986 IG）

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