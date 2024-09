38歲好萊塢女星亞曼達拜恩(Amanda Bynes),過去演出《足球尤物》、《大謊言家》、《破處女王》等電影走紅。不過自從2010年起宣布息影,負面消息不斷;不但酒駕、呼麻,2014年被家人強制送醫,進了精神病院。飽受情緒問題所苦的她,最近罕見在IG曬出近況,可見她疑似修修臉,整張臉略顯浮腫,再加上畫了下眼線、粗眉毛,戴起鼻環,身材也大了一號,跟過去判若兩人。

亞曼達拜恩早年在電影中以甜美可愛的形象讓人印象深刻,14年前她閃電宣布息影,並在X(前名稱:推特)表示,自己不想再接演一些導演和製作人要她演的重複角色,更有傳言指她轉型失敗,讓她內心受創。自此亞曼達拜恩頻傳出行為脫序、酒駕、呼麻,被外媒形容是「琳賽蘿涵第二」。

亞曼達拜恩近年常被拍到外型走鐘。(圖/達志影像)

亞曼達拜恩之後常在社群網站分享自己的性感自拍照,突然升級的雙峰被外界揣測可能是去隆乳。10年前她又自曝從小被虐待,險遭父親性侵,但之後刪文說自己腦內被植入晶片,最後被父母逼迫去住精神病院。之後《TMZ》報導她的室友公開一段車內錄音檔,亞曼達拜恩痛斥:「就能理解我為何想撕爛我爸的手腕,我不想朝我爸的臉開槍,我要脫光他的衣服讓他成為笑柄,再把他丟到水溝」,她也脫口表示要打電話威脅媽媽,「放火燒光她全家」。

亞曼達拜恩近年飽受情緒疾病影響。(圖/達志影像)

去年3月,亞曼達拜恩被直擊現身洛杉磯街頭但沒穿衣服,神情明顯恍惚不穩定,還跟一旁的車輛駕駛說:「我的精神病發作了,現在剛復原」,最後被警察帶走強制接受治療。而近日她重回社群,在IG曬出自拍影片,分享剛做好的美甲。據知她2017年受訪時表示對美甲有興趣,想回學校上課,而粉絲見了她的影片留言說:「Amanda Bynes is back(亞曼達回來了)」、「I want to fix her eyebrows and makeup so badly i bet she’d look so pretty(我非常想幫她修眉毛和糟糕的妝容,我打賭她會看起來很漂亮)」、「Did Hollywood hurt you?…(好萊塢傷害了你嗎?)」

亞曼達拜恩曬出自拍影片。(圖/翻攝自amandaamandaamanda1986 IG)

★《中時新聞網》關心您:飲酒過量,有礙健康。酒後不開車,安全有保障!

★《中時新聞網》關心您,服用精神科藥物,請勿自行停藥!衛福部24小時安心專線:0800-788-995。

★《中時新聞網》關心您:保護自己、遠離毒品!

★《中時新聞網》關心您,拒絕家庭暴力,請撥打110、113。