很多人都為了怕膽固醇飆高而改吃素食，認為這樣會比較健康。然而，減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，此種飲食方式容易錯把「素肉」當成主要蛋白質來源，實際上它屬於加工食品，於製造過程中還會添加不少添加物，過度依賴恐造成慢性發炎，對健康危害甚鉅，不可不慎。

醫師楊智雯表示，不少素食者在蛋白質攝取上，容易忽略加工食品和優質蛋白質的差異，以為吃素雞、素鴨、素魚等素肉，能補進蛋白質，結果反而造成營養素無法均衡。

楊智雯進一步說明，素肉主要成分是從黃豆的豆粕萃取出的大豆分離蛋白，再經過調味重組加工製成，有些為了降低成本還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物。若真要補充植物性蛋白質，建議可以吃像是豆干、豆腐、毛豆等，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝。

除了選對優質蛋白質，楊智雯提醒，有3種關鍵的礦物質對健康減重也非常重要，也就是鎂、鋅及鐵。她表示，鎂對情緒有著重要影響，缺乏鎂會讓人感到焦慮、躁動；至於鋅，是參與膠原蛋白的合成，有助於皮膚的修復和免疫系統的正常運作，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加。

而關於鐵，楊智雯說，其在人體中扮演著運送氧氣的重要角色，缺乏鐵會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力，嚴重缺鐵甚至可能有疲倦、容易喘、頭暈等症狀。

談及該如何補充這3種營養素，楊智雯分享，可多食用富含鎂的綠色蔬菜、堅果和全穀類食物，以及富含鋅的紅肉、海鮮、堅果和全穀類食物，必要時可以使用鎂和鋅的營養補充品來增加攝取量。鐵則可以透過多食用紅肉、深綠色蔬菜的方式來補充，和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。

楊智雯強調，人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、礦物質和維生素，才能保持健康，達到減重的效果。過度依賴加工食物如素雞、素鴨、素魚等素肉，會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。