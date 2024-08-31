市議員楊啓邦接獲陳情到場會勘。（李京昇攝）

台中市大甲區公所近日斥資1100多萬元，施作東陽國小、致用高中通學步道及美人山運動公園預定地人行道改善工程，未料，施工單位預計牽地下電纜線而挖開道路，並鋪設鐵板，導致機車族路過滑倒受傷，市議員楊啓邦接獲陳情前往會勘，要求施工單位確保民眾安全；大甲區公所31日指出，因人行步道處將設置景觀燈才會挖開路，這1、2天會將道路封層，避免類似情形發生。

台中市政府運動局推動大甲美人山營區興建運動公園，目前分階段施作，漆彈場鄰近的三角公園綠美化與鋪面已經完成，大甲區公所配合市府，在公園預定地附近的甲東路，展開人本通學環境優化，近期為鄰近的東陽國小、致用高中設置通學步道和改善美人山公園人行道。

施工單位近日施工挖開道路，形成30多公分寬、50多公分高的長方形坑洞，並鋪設鐵板以便民眾通行，但接連傳出有老人家騎車經過，輾壓鐵板後摔車受傷，楊啓邦接獲陳情前往了解。

楊啓邦表示，就他了解，已有2位長輩因此受傷，他到場會勘發現施工單位開了1個大洞，他不理解為什麼設置通學步道需要挖洞，他希望公所除增加安全設施，也要求施工單位加強交管的人員及時間，不要再讓類似事情發生。

大甲區長顏金源說，施工單位會將道路挖洞，是因為預計在人行步道上設置景觀燈，但東陽國小東側道路沒有電力，因此挖洞是為牽地下電纜線，目前已請施工單位撤除鐵板，並先將道路封起來，相關工程後會再重新鋪設柏油。

大甲區公所公用及建設課長張勝評表示，東陽國小、致用高中通學步道，相關工程從8月起施工，工期還要再2個多月，預估11月中旬竣工，未來將提供附近學子更安全的通學環境。