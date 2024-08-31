(14：55更新)31日的韓國羽球公開賽男單4強賽上演「寶島內戰」，儘管李佳豪最近兩次對上「左手重砲」林俊易都以輸球收場，李佳豪卻在這場4強賽完全壓著對手打，最後以21比18、22比20力挫林俊易，生涯首度闖進超級500系列賽男單冠軍賽，對手將是大陸第七種子陸光祖，過去兩人對決4次，李佳豪還沒贏過。

林俊易生涯遭遇李佳豪3次，占據2勝1敗上風，上次兩人對決在去年台北公開賽32強，林俊易以21比12、21比18取勝，但今天兩人交手，李佳豪一開賽就連拿3分，更取得5比1領先，隨後更在前半段結束，取得11比7領先優勢。

來到首局後半段，李佳豪不只續保領先，更曾擴大領先到6分，不過林俊易開始追分，一度追成16比17，可是隨後李佳豪連拿3分，反而搶先拿到4個局末點，李佳豪最後就以21比18拿下首局。

李佳豪第二局一口氣連拿7分，打破雙方2比2平手僵局，更在前半段結束取得11比3絕對領先；李佳豪隨後擴大領先到10分，此時換林俊易連拿7分追上，更追成20比20平手，但李佳豪隨即連拿兩分，確定以22比20拿下勝利。