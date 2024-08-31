台8線中橫公路在強震、颱風後受創，目前不分平假日，白天仍採施工管制放行，夜間封閉管制。圖為中橫183.6K處福德祠工區現況。（公路局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮4月強震後，又有颱風侵襲，台8線中橫公路東段受損持續搶修復建中，原不分平、假日施工管制放行，考量大天祥地區交通與農產運輸需求，9月起天祥至太魯閣閣口路段，新增下午3時放行時間，每天共5時段放行，夜間封閉管制。

東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路東段於0403強震、颱風凱米災後，沿線搶修復建順利，但邊坡穩定性較低，落石頻率仍高，因此採分階段管制放行；8月間邀集大天祥地區居民及相關機關討論，9月起調整大禹嶺至太魯閣口（110.1k~184.5k）施工交管措施。

東段管制措施分為兩段，大禹嶺至天祥（110.1K~167.7K）交通管制區間為合歡派出所（114.6K）至天祥，其間關原路段（117.4K）因施作地錨工程，上午7時至8時、10時、中午12時至12時30分、下午2時30分、下午4時至5時30分，共5時段放行，復建工區管制範圍為匡盧隧道東口至野溪休息區（117.1K~117.7K），其餘路段每天上午7時至下午4時30分機動管制。

天祥至太魯閣口（167.7K~184.5K）原本每天4個時段放行，考量大天祥地區住民與農產運輸需求放寬，9月新增下午3時放行時段，每天共5時段放行，包括上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分。

太魯閣工務段表示，上午10時、下午3時兩個放行時段，放行前已抵達管制站停等車輛全數放行，排隊車流放行過後即封閉管制；另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流措施。