新北市消保官針對轄內4間設有滑水道的游泳館進行聯合稽查，發現4間游泳池皆不合格，其中一間更沒設置足額救生員，消保官表示，經要求改善後皆已改善。

消保官指出，此次聯合稽查重點包括「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」、「設施設備安全管理」、「營業衛生及水質檢驗」及「消防安全設備管理」等項目，尤其是針對滑水道，業者應依照「游泳池管理規範」設有管制人員進行引導，以避免遊客在滑水過程中因前後距離過近而發生追撞受傷。

新北市消保官針對轄內4間設有滑水道的游泳館進行聯合稽查。（新北市消保官提供）

經查，新北市設有滑水道的游泳館共計4間，分別位於新店區及中和區，4間業者均依規定投保足額公共意外責任險，且消防安全設備也都符合規定，但稽查時發現位於新店區的建國游泳池未配置足額救生員，雖然業者稱是因下大雨入池游泳人數較少，才讓另外救生員休息，經依法裁處6萬元後業者允諾改善。

此外，建國游泳池公告免責聲明，消保官亦認為不符規定；其他3間業者則是因預購票券均未記載或公告退費程序而不符規定，經立即要求各業者進行改善，所有業者均依要求改善完畢。