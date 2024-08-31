日本多地近期「大米荒」持續，地方政府、零售商和消費者紛紛呼籲中央政府盡快投放儲備米，以緩解供應緊張。農林水產省官員30日表示不會採取此措施，表示投放儲備米恐對米流通造成影響。

由於酷熱缺水讓稻米歉收等因素，日本7月開始出現米荒，到處都買不到米。部分超市甚至張貼告示，限制「每個家庭每天限購一包米」，日媒將此現象稱為「令和大米騷亂」。

大阪府上週實施的一項緊急調查顯示，當地約80％的零售店米斷貨。類似情況也出現在埼玉縣、福岡縣、大分縣和廣島縣等地。在一些超市，米上架僅約30分鐘就被搶購一空，不得不實施限購措施。首都東京不少超市也出現米短缺。

大阪府知事吉村洋文26日呼籲農林水產省投放政府儲備米，表示在供應緊張背景下「沒必要讓大米在倉庫裡沉睡」。零售商和消費者支持這項主張，認為現階段「正是投放儲備米的時機」。

日本農林水產大臣坂本哲志30日在記者會上表示，新米即將上市，農林水產省不會投放儲備米，以免影響稻米流通。針對民眾批評中央政府應對「大米荒」遲緩，他稱「不認為為時已晚」。

日本上一次出現「米荒」還是在1993年。當時，日本因天氣原因米大幅減產，政府緊急從國外進口約259萬噸大米。日媒指出，這次再度出現「米荒」，一方面因為去年夏季酷暑導致大米減產，另一方面因為外國遊客人數增加，推動大米需求成長。

此外，日本氣象廳本月稍早發布日本東部太平洋南海海槽大地震發生可能性增高的提示，引發部分民眾大量購買和囤積米。