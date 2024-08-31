【全程字幕】現身北檢聲援柯文哲！ 蔡壁如哽咽喊：相信他的清廉 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署昨（30日）一早搜索並約談柯文哲等人。柯文哲移送北檢複訊後，今（31日）則被當庭逮補，因認程序有問題聲請提審，但遭駁回。蔡壁如今接受電訪時表示，這時候還是要團結起來，個人相信他的清廉！

蔡壁如接受《中天新聞》電訪時指出，我想我們台灣民眾黨的黨部，這時候還是要團結起來，也讓這些小草支持者一起幫主席加油，個人相信他的清廉，所以希望司法單位也要勿枉勿縱。

蔡壁如也提到，原本以為柯文哲昨天會離開北檢，本來昨天晚間有號召一些幹部、小草要到場給他溫暖、加油打氣，但遺憾他遭逮捕，希望今天趕快讓他回家休息。

而下午14時許，蔡壁如也現身北檢外，她接受媒體聯訪時表示，今天其實是跟小草喊加油、要多補充水分，「大家都知道我一直相信柯文哲清廉，認識他超過30年，這點永遠不會變，我相信他！」她也希望柯身體狀況要保持，擔心經過長時間偵訊，身體吃不消。

★未經判決確定，應推定為無罪。