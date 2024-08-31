高雄一對怨偶郭姓男子與許姓女子奉子成婚，許女埋怨郭男在她生小孩時沒有陪伴，還拒付生產醫療費，小孩出生不到2個月即訴請離婚獲准，2人到郵局處理共同帳戶時互飆粗話，郭男對許女提告公然侮辱及請求損害賠償，檢察官調查後認為，許女罵郭男並非無端攻擊、謾罵，刑事部分不起訴，民事部分法官判郭男敗訴。

判決指出，郭男與許女原是情侶，2023年初許女懷孕，告知郭男後，2人決定結婚，同年5月先登記結婚，9月許女生下小孩後，郭男卻認為雙方個性不合提出離婚，兩人在高雄少年及家事法院調解下離婚，辦完離婚手續後，一起到郵局處理共有帳戶問題時，爆發衝突。

當天郭男不耐久候對許女發脾氣，許女也回嘴辱罵郭男，兩人在郵局外吵了起來，郭男駡許女「妳就是滿嘴講人垃圾跟髒話的人、沒有水準、沒家教、妳要用這種誣賴的個性沒有關係」、「妳是怎麼教的、流氓、丟臉、沒讀書、沒知識、沒水準」。

許女不甘被罵沒知識、沒家教，也回嘴痛駡郭男「你自己沒種！你沒種啦！誰流氓？把人家弄到大肚子再給人家丟棄」、「我不用嫁你這種垃圾鬼！」等；郭男不甘被駡，報警控告許女妨害名譽。檢方偵結後，認定罪證不足，對許女不起訴處分。

郭男另向法院提民事訴訟求償25萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，許女向法官陳述，她遇人不淑、慘遭郭男欺騙，結婚才4個月就結束，她對自己的悲慘人生感到痛心，對郭男為人夫、為人父毫無擔當深感寒心，口出惡言只是要宣洩情緒，不是要侮辱他的人格。

法官審理後認為，綜觀兩人衝突脈絡，可認定許女並非無端攻擊、謾罵，雖言語造成郭男不舒服，但難以認定侵害他的權益，因此判郭男敗訴，可上訴。