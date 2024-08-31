童醫院社工團隊進行個案訪視，關懷了解患者與家屬需求。（院方提供／李京昇台中傳真）

台中市童綜合醫院鄰近工業區、台中港等具特殊地緣性，就醫族群中失聯移工，因無健保身分而衍伸醫療費用、照顧資源薄弱等問題，因此除給予專業治療，也透過社工給予協助，院方還曾遇過失聯移工生出1名先天性心臟病孩子，除了心臟外科團隊積極治療外，社工團隊也奔走尋找資源協助，才讓母子順利回國，院方社工努力奉獻，也榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎肯定。

童醫院社工團隊舉辦社區講座，將疾病預防與健康促進概念導入社區。（院方提供／李京昇台中傳真）

童綜合醫院除了醫護人員致力於疾病治療以外，還有專業的醫務社工在提供民眾心理、生活的相關支持與照護，院方社工室共有9位專業社工師，24小時服務門診、急診、住院病患，2023年服務了3198位個案，還擴展服務社區民眾，導入各式健康促進的活動與理念。

童綜合醫院社工室課長游怡貞指出，目前童醫院社工服務有3大工作內容，包括運用社會資源來協助病人因應危機，以促進疾病與社會適應能力改善生活品質；2是團體工作，童醫院目前成立了8種疾病病友會，藉由辦理講座與活動鼓勵病人與家屬走入社區，加強病友間的向心力；3是社區工作，以社區民眾健康需求為核心，將疾病預防與健康促進概念導入社區。

童綜合醫院社工團隊榮獲第七屆南山醫務社工獎團體組卓越獎。（南山人壽慈善基金提供／李京昇台中傳真）

院方副院長吳肇鑫表示，童綜合醫院社工團隊的有許多特色，其中建置了全國首創性侵害驗傷採證套組資訊系統及保護性個案簡訊通報系統，在突發事件時結合了急診、護理、檢驗、藥師，讓個案需緊急用藥、醫療處置、相關檢驗連連起來，即時提供個案最適切的處置。

院方指出，社工團隊是連結社會溫暖力量的救命繩，醫院除了醫護團隊的努力外，還有社工師的奔走，以及各種職類團隊的努力，才能成為具有高品質醫療服務的醫療院所，未來童綜合醫院社工團隊也將持續努力，幫助有需要的病患、家屬與弱勢族群。