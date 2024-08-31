位於新北市瑞芳區鼻頭步道、蛇子形路，今（31）日上午9時接連傳出火警事故。消防局獲報後，隨即派遣42輛救災車前往搶救，初估燃燒面積約800平方公尺，這起事故並未造成人員傷亡；至於詳細起火原因，尚待進一步釐清。

消防局表示，目前仍儘量阻隔火勢延燒，同時將派遣空勤直升機前來協助滅火。（圖 / 劉詠韻翻攝）
消防局表示，目前仍儘量阻隔火勢延燒，同時將派遣空勤直升機前來協助滅火。（圖 / 劉詠韻翻攝）

根據現場曝光的這段畫面，從遠處山道就能看見附近佈滿濃煙，幾乎覆蓋整座山頭，火警相當嚴重。據了解，消防人員目前仍積極撲滅火勢，同時提醒瑞芳及鄰近地區民眾，外出時記得配戴口罩以減少呼吸道及眼睛不適，另請遊客不要前往鼻頭角附近遊玩。

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