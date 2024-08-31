AI晶片霸主輝達第三季財測無法滿足華爾街高標期待，拖累29日股價重挫逾6％。美媒引述財經名嘴看法指出，輝達不是「邪教」，而是一家致力於開發實用技術的公司，在輝達揭露財報後，投資人應將注意力轉向受輝達股價動盪影響而被低估的潛力股，並點名超微、蘋果、亞馬遜和Salesforce。

CNBC報導，華爾街早已見慣輝達屢屢超越市場預期，就如同過去數個季度一般的表現，因此對於此次財測展望，同樣抱持著極高期待。

輝達公布第二季財報相當亮眼，然而，第三季財測未達華爾街的樂觀預期，周四股價應聲重挫6%。儘管如此，這波下跌並未抵銷輝達股價自年初以來的強勁漲勢，截至目前為止，今年股價仍飆漲超過137%。

財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，華爾街應放棄對輝達財報的誇張看法，輝達並非「奇蹟製造者」或「邪教」，而是一家致力於開發實用技術的企業。他補充說，投資者應關注輝達的長期價值，而非短線炒作。

隨著輝達財報揭露，克萊默認為，投資者應將目光轉向受輝達股價動盪影響而被低估的潛力股，其中包括晶片製造商超微（AMD）、蘋果、亞馬遜和雲端軟體巨擘Salesforce。他強調，這些公司都是善用生成式 AI來提升營運效能。

克萊默直言，儘管他很喜歡輝達，但更感到欣慰的是市場終於回歸多元化，各指標性股票反映出不容忽視的產業趨勢，擺脫過往單一股票獨霸市場焦點，吸引投資人盲從追捧的局面，投資者應更深入探討股票在產業生態系中的定位。