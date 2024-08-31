新華社8月31日報導，大陸商務部、工業和資訊化部、生態環境部、市場監管總局、國家消防救援局近日聯合印發的《推動電動自行車以舊換新實施方案》8月30日對外發布。強調推動電動自行車以舊換新是安全隱患全鏈條整治行動的內容之一。鼓勵交回老舊鋰離子蓄電池電動自行車並換購鉛酸蓄電池電動自行車。

電動自行車在大陸各地釀災。極目新聞報導，江蘇宿遷一家電動自行車店，8月23日晚突發火災，造成一家8口有6人不幸遇難。

五部門稱，今年4月大陸國務院安委會部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治行動，將電動自行車以舊換新納入支持範圍，聯合推動開展電動自行車以舊換新工作。

五部門指，各地結合實際制定電動自行車以舊換新實施細則，自主確定具體支持金額和方式等。各地對交回個人名下老舊電動自行車並換購電動自行車新車的消費者給予補貼。也就是說，除了賣舊的金額之外，消費者還會得到購新的補貼。

五部門強調，近年來大陸鋰離子蓄電池發展雖然較快，但鉛酸蓄電池在電動自行車用電池中占比接近80％，且安全性較好、價格便宜，深受消費者青睞，對於老舊鋰離子蓄電池電動自行車換購鉛酸蓄電池自行車的消費者，適當加大補貼力度，這符合電動自行車安全隱患全鏈條整治行動要求和現實情況，體現安全導向。將鼓勵交回老舊鋰離子蓄電池電動自行車，並換購鉛酸蓄電池電動自行車。

五部門分析，「高安全隱患」電動自行車及蓄電池有以下高危特徵，鋰離子蓄電池因其能量密度較高、內部有機電解液化學特性活潑等特性，使用不當易燃燒爆炸。特別是隨著使用時間增加，鋰離子蓄電池安全性不斷下降，事故風險進一步上升。

建議消費者優先選購列入符合《電動自行車行業規範條件》《鋰離子電池行業規範條件》公告名單企業生產的合格電動自行車及鋰離子蓄電池產品。

電動自行車用鋰離子蓄電池國家標準GB 43854將於2024年11月1日實施新規。此前，建議消費者在11月1日前換購鉛酸蓄電池電動自行車，11月1日後可換購鉛酸或鋰離子蓄電池電動自行車。