國泰航空CX431班機，原訂今天上午11點20分由高雄小港機場飛往香港赤臘角機場，起飛前疑似引擎發生故障，「突傳碰一聲巨響，發動機冒出火光」，緊急放棄起飛，客機滑回停機坪待修，全機275名乘客虛驚一場。

目擊者稱，當時引擎發出很大一聲聲響，然後飛機停在跑道上，接著慢慢滑回停機坪，機上廣播2號發動機異常。高雄航空站指出，CX431班機因引擎問題，一度延誤至11點54分，再於12點15分申請滑回停機坪，詳細狀況尚待釐清。

整個過程被航空迷拍下，有航空迷分享，聽到「碰」一聲後飛機稍微左偏，緊急反推減速放棄起飛，隨後返回22號登機門；還有人拍到發動機一度冒火的畫面。該班機乘客說，當時感覺飛機微微飛起來，突然又著地，許多乘客要去香港轉機，行程因此大亂。

國泰航空回應，CX431航班因機械因素延誤，已安排加大航機紓運，另安排他航班機協助運送。機場團隊並發給行程受延誤的旅客餐券，對於此事件造成不便深表歉意。