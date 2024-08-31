柯文哲聲請提審遭駁回 律師：審慎考量提出抗告

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回陳及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭，而柯則被當庭逮補，因認程序有問題聲請提審。台北地院31日召開提審庭，裁定駁回。柯文哲委任律師鄭深元表示，審慎考量提出抗告。

據悉，柯文哲在提審庭抱怨檢廉全在問木可公司政治獻金法部分，「檢察官的策略就是車輪戰」。鄭深元主張，檢察官從木可、政治獻金一路問到京華城，分別就是要用車輪戰的方式「疲勞訊問」柯文哲，法律程序對柯文哲並不公平。

鄭深元表示，而且，檢察官認為柯文哲涉及京華城案，但這並不是逮捕通知書上的罪名，逮捕違反《刑事訴訟法》。鄭認為，柯文哲身為民眾黨主席、前台北市長，程序必須更嚴謹。

檢廉30日一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。

柯文哲移送北檢複訊後，31日有提出拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯向法院聲請提審。據悉，昨日偵訊重點，全圍繞在木可公司政治獻金部分。