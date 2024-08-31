九三軍人節及中秋佳節即將到來，台北市副市長林奕華於28至30日，與兵役局長李治安等10位局處首長赴金門敬軍，在台北市軍人服務站吳遠里站長，及金門聯絡組陳偉棠組長陪同下，前往陸軍金門防衛指揮部、烈嶼守備大隊、大膽守備隊、金防部防空連及航特部兩棲營等營區。林奕華代表市長蔣萬安慰問部隊執行戰備演訓任務辛勞，向堅守崗位保衛國家的國軍官兵表達敬意，同時致贈慰勞金，感謝各級幹部長年以來悉心照顧在離島服役的台北市籍官兵們。

林奕華表示，近來台海情勢緊繃，對岸軍機、軍艦頻繁擾台，尤其金門是前線中的前線，國軍弟兄姊妹們肩負著保家衛國的重任，無論是訓練或勤務皆為繁重，所以台北市政府特別選在九三軍人節以及秋節前夕來到金門，感謝守護國家第一線安全的軍人們無私的付出和貢獻，並且提前祝賀官兵們中秋佳節愉快。

兵役局長李治安說，本次慰勞單位還包括金防部砲兵營、支援營、機步營、戰車營、金門守備大隊、海軍金門基地指揮部、空軍第四雷達中隊、金門憲兵隊、金門縣後備服務中心、軍事安全總隊金門工作組等11個國軍單位。

林奕華於慰問活動中，親切的與國軍官兵們寒暄問候，為他們加油打氣，叮囑大家要注意身體保健，各項訓練務必注意自身安全，並表示台北市政府會做國軍最堅實的後盾，最後，雙方互贈紀念品，勞軍行程就在歡喜熱鬧氛圍中圓滿完成。