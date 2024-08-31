高雄學界今（31）日傳出高雄市立空中大學專任副教授胡以祥因心臟疾病復發而猝逝的消息，享年58歲。胡的好友們對此都感到相當錯愕、震驚與不捨。胡以祥的家屬將於今年9月8日在高雄市三民區大安會館舉辦告別式。

胡以祥於今日凌晨0時37分因為主動脈剝離，急救後仍宣告不治。空大教授黃建超表示，對此消息都感到錯愕，校方已經有請他與老師們協助處理後事，由於告別式9月8日剛好是空大的開學日，學校老師們應該會提早去悼念胡以祥。

胡以祥生前擅長兩岸關係研究課題，樂於助人、健談。他生前曾受高雄市海洋局委託，於2016年研究並發表遊艇活動發展法制作業。胡於2015年和李銘義、林桓受高雄市經發局委託，發表高雄亞洲新灣區公有土地整體開發可行性評估計畫。

朋友們還記得胡以祥不久前還透過通訊軟體Line分享生活趣事，大家一周前才吃過飯，未料聽聞此噩耗，相當難過。