台北市代理教師2023年暴增至2946人，去年擔任國小高年級班導更達306名，約占班導總額24％，甚至有民怨小孩導師已換5個。台北市議員曾獻瑩表示，高年級學童正預備進入青春期，情緒處較浮動狀態，不斷更換班導恐對班級穩定產生負面影響。台北市教育局回應，將提供多項因應策略幫助代理教師或新進教師經營班級。

曾獻瑩表示，去年北市國小高年級總共有1300位導師，其中306位為代理教師，比例上達24％，並指出曾接獲許多國小高年級家長陳情，像是北市某國小開學前一周才安排代理教師擔任導師，倉促接任導致班級經營不善、親師合作不良，甚至出現班級霸凌、集體翹課等情形，更有孩子向家長反應，老師為處理同學問題而中斷課程。

曾獻瑩表示，高年級學童正預備進入青春期，孩子的情感和情緒處於浮動狀態，不斷更換班導恐對班級經營有負面影響，甚至曾有家長反應小朋友導師已經換5個， 並也點出班導可能會遇到霸凌事件、情感問題、家庭問題等問題需輔導學生，但若經驗、資歷不足則恐難妥善處理。

曾獻瑩認為，代理教師擔任班導問題各校可能都有，但北市物價高、家長要求高造成許多教師離開或優先選擇其他縣市，建議教育局應提出方案，有計畫地降低代理教師比例，並增加北市教師福利。

教育局回應，教師除具有差假、留停及退休等法定權益之不可控因素外，未來將逐年辦理教師聯合甄選，督導各校提高甄選名額，以通案降低代理教師人數；另近3年小一新生人數每年減少約2000人，評估未來班級數將因應少子化趨勢進行減班，教師需求量也將隨之降低。

至於代理教師或新進教師擔任班導，教育局說，提供相關因應策略，像是教學輔導教師機制，協助新進及代理教師增進教學效能、解決教學問題；辦理新進教師增能研習的系列課程；建立行政支持及家長支持系統，聚焦導師班級經營，並透過教室走查適切掌握班級情況，也鼓勵代理教師在職進修提升專業知能，進而取得合格教師資格。

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