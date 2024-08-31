新北市蘆洲警分局25日破獲轄內以合法掩護非法的麻將棋牌社，提供賭客以籌碼兌換現金，甚至還設置「全勤獎」吸引賭客，警方在現場查扣賭金30餘萬、電動麻將桌IC板、手機、麻將等證物，並帶回42歲廖姓負責人及36名賭客，全案依賭博罪嫌移送地檢署。

蘆洲警方持續監控轄內棋牌社，以杜絕合法掩護非法的方式賭博。警方日前接獲線報，中原路某棋牌社提供賭客以籌碼兌換現金，經蒐集相關事證後，向新北方法院聲請搜索票獲准，25日下午4時許前往搜索，當場查獲負責人廖女以及36名賭客，另查扣賭金30萬餘元，含8萬5950元抽頭金、監視器主機、電動麻將桌IC版10個、手機及麻將20副等證物。

據了解，該棋牌社積極經營網路社群，不僅自行創立粉絲專頁，更搭配情人節、母親節等節日辦理活動，只要賭客自摸相關字樣即可獲得禮品，甚至舉辦「想贏杯」麻將大賽，最高金額達新台幣1萬元。最特別的是，店家還設置「全勤獎」，吸引賭客持續前往消費。

該棋牌社以場地清潔費名義，向每桌賭客收取500元，再詢問賭客要打多少底來發放相應籌碼牌，待每場賭局結束後，由賭客自行結算籌碼向店家兌換現金。警方訊後依賭博罪嫌移送負責人廖女，賭客則依社維法裁罰。

警方呼籲，絕不容許棋牌社以合法掩護非法賭博方式經營，將會針對轄內各棋牌社進行臨檢掃蕩及蒐證，若有不法情形將報請第三方警政，由新北市政府進行行政干預，杜絕賭博歪風。