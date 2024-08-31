9月不少攸關民生的新制上路，包括地震國家級警報擴大，只要規模6.5、震度3級就會發出手機通知；1992年上市迄今、32年未調整過價格的台鹽2款碘鹽，9月起漲價20％、25％；護照到期換發免親跑，年滿18歲、持自然人憑證的合格民眾可以線上申換護照；還有包含胃繞道、子宮肌瘤等46項達文西手術，納健保擴大給付。以下整理10大新制細節，帶讀者一次了解。

●國家級警報擴大！規模6.5、震度3級就發

交通部中央氣象署指出，經歷0403花蓮大地震後，考量現有發布條件可能低估震度，9月1日起新增發布條件，預估規模達6.5且預估震度達3級區域，皆將發布國家級警報。

●全台飲料店禁一次性塑膠飲料杯

環境部2022年4月訂定一次用飲料杯限制使用對象及實施方式，同年底台北市帶頭禁用，其他縣市陸續跟進；今年9月1日起，最後1個縣市金門縣禁用，全台都不再提供一次性塑膠飲料杯，估算每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯。（文章未完…全文見此）