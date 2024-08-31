有一名女網友31日於論壇控訴就讀北市某高工期間，水壺、衣物等多項貼身物品遭不明人士噴灑白色不明液體，向校方通報，學校教官僅表示「跟學校沒關，是她自己沒收好東西」，她直言感受不到校方幫助，更質疑校方有無依《性別教育平等法》通報教育機關。對此，台北市教育局回應，校方已依法進行校安通報，目前正在依法調查中，將提供學生相關輔導及協助 。

女網友今日於知名網路論壇控訴，3月份就讀北市某高工期間，水壺遭不明人士加入白色不明液體，後續接連外套、衣物、娃娃等都出現不明黃垢或口紅痕跡，類似事件整整發生7次，通報校方，她說校安回應「疑似男性某種液體」、教官僅表示「跟學校沒關，是她自己沒收好東西」。

女網友表示，事發至今，她真的很失望、煎熬害怕，完全感覺不到學校有在幫忙，想調監視器也被阻止，日前上網發文說明案件過程與疑似對象，隨即就收到校方來電要求撤文，讓她感到身心俱疲，更質疑校方接獲案件後，到底有無依《性平法》於24小時內通報教育機關。

對此，教育局回應，學校於接獲有疑似性別事件後，即依法進行校安通報，並於3日內召開會議決議受理，目前刻正依法調查中，並提供被行為學生相關輔導及協助；未來學校將依調查結果及決議進行後續輔導處遇事宜。

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