雲林縣首場由社區發起的「保安林命名活動」，31日在褒忠鄉登場，近百名新厝仔社區居民出席，為編號第1816號保安林尋覓1個在地名，打造社區特色後花園。（張朝欣攝）

雲林縣首場由社區發起的「保安林命名活動」，31日在褒忠鄉參天府前廣場登場，近百名新厝仔社區居民出席，為編號第1816號保安林尋覓1個在地名，最後以褒忠鄉舊名「埔姜崙」與當地社區名「新厝仔」獲得最多支持，林業及自然保育署表示將再訪談地方耆老後，對外公布正式名稱。

1816號保安林位於褒忠鄉新湖村，面積3.4公頃，四周大部分是住家與農耕地，是居民運動與休憩的主要場域，也是當地民眾重要的生活記憶。新厝仔社區為維護這處優美林地，自主成立環境巡守隊，協助林保署進行生態保育、垃圾清理等工作，讓保安林的環境更為優化。

新厝仔社區居民表示，保安林一直以數字編碼作為名稱，雖便於經營管理，但不易了解且無感，社區因此發起「保安林命名活動」。經眾人討論，褒忠鄉清代舊名「埔姜崙」、褒忠鄉參天府附近村落舊稱「新厝仔」呼聲最高，也有人建議將兩者合而為一，取名「「新厝仔崙」。

地方長者解釋，「埔姜」是一種半落葉灌木，又稱「黃荊」，全株有特異香味；「崙」是沙崙的簡稱，先民便以沙丘與埔姜樹，為地方命名為「埔姜崙」。後因林爽文事件，鄉勇協助清朝官府平亂，清廷賜名為「褒忠」。「新厝仔」則是較晚期所聚結的村落。

「新厝仔社區發展協會」理事長林忠賢說，新厝仔社區旁有保安林，可減少沙塵危害，降低沙塵暴發生機率，小時候常在保安林玩耍，有滿滿的童年回憶，現在則是去運動，保安林對居民而言是非常重要的。

「林業及自然保育署」保安林科科長許曉華指出，早期保安林用編號方式區別，2019年起，為連結保安林與居民的關係，開始進行命名活動，目前全台共有39個保安林已命名。