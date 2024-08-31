新北市瑞芳區鼻頭角步道今（31）日傳出火警，消防人員出動共134人前往搶救，但由於救災困難，消防署已派遣直升機前往協助，目前仍在侷限火勢中。

消防局指出，火警發生約摸在台2線84.5K處，今天上午獲報後已立即出動人員搶救，另因起火地點為山坡地，人員無法前往搶救，只能儘量阻隔延燒，等直升機滅火，初估燃燒面積800平方公尺。

消防局提醒瑞芳及鄰近地區民眾外出配戴口罩以減少呼吸道及眼睛不適，另外也請遊客暫時不要前往鼻頭角附近遊玩。