機車坐墊遭染紅。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市潭子區中山路一段，近日發生一起住宅遭潑漆案件，該住家鐵門和3輛機車都遭紅色油漆染色，有民眾將慘狀拍下流傳到地方臉書社群，大雅警方31日指出，據報案人指稱是林姓男子所指使並要對林男提告，警方目前已擴大調閱監視器過濾，後續將深入追查以釐清案情。

本月25日凌晨5時22分，潭子區中山路一段1處住宅，遭2名男子扔擲油漆，導致住家鐵捲門和停放在屋外的3輛機車都遭油漆染紅，被害人前往頭家派出所報案，並指稱2名潑漆男子，是受37歲林姓男子指使，恐嚇意味濃厚，因此要提告毀損、恐嚇、妨害名譽罪。

據悉，住宅女主人推測是前夫所為，因對她離婚後另結新歡心生不滿，才前往她和男友租屋處潑漆。大雅警分局指出，側面了解疑似因感情及財務糾紛而潑漆以洩情緒，全案經警方擴大調閱監視器過濾，已鎖定特定對象，後續將深入追查以釐清案情。

大雅分局呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式的暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。