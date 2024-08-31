館長現身北檢。（取自直播）

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，小草們今（31日）早起聚集在北檢門口聲援柯文哲。曾在直播上放話如果柯文哲被搜索，他將「馬上帶人去包圍地檢」的館長，則於下午近14時許現身北檢，引發一陣騷動。他表示，如果有證據，請檢察官拿出柯文哲收多少，「讓我們這些人死心嘛」。

館長先是表示，謝謝各位，「昨天看到這樣事情我也在等待，身為支持者，我不是幹部也不是黨員，我們沒有動員，大家都是自發性到現場」，面對得的是非常噁心媒體環境，執政黨呢？在剷除異己，如果這件案子有問題，如果有證據的話，請檢調拿出來柯文哲收多少錢，「讓我們這些人死心嘛」，就跟前桃園市長鄭文燦一樣，「實在搞不懂台灣司法怎會這樣？」

館長高喊，要把一個人定罪，請檢察官拿出柯文哲收錢證據！「20幾個小時問不出個屁，把政治獻金案、補助款、京華城案在瞎拚什麼東西？如果可以這樣拚，民進黨不知道多少人要進去關？」看到網路、媒體先來審判打壓柯兩個禮拜，名嘴好像我們的法官、檢察官，比誰都懂案情，現在是想先用媒體力量先洗掉柯文哲支持者聲量，再用亂七八糟辦案方式滅掉民眾黨，「覺得民眾黨不死，你睡不著是不是？」

館長也說，「他是我看過政治人物裡面最笨的一個，如果他是會收錢賺錢的人，早就跟我提了」。他也呼籲支持者在家休息，現場人越來越多，可能會造成警局困擾，警員相當辛苦。

★未經判決確定，應推定為無罪。