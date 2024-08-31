文化部今（31）日在金門舉辦「2024第二屆國家語言發展會議」台灣台語（金門腔）論壇，國民黨立委陳玉珍對於民進黨中央漠視金門閩南語（金門語）的發展，企圖將金門語矮化成為台灣台語金門腔的作法，感到十分憤怒與不滿，喊話針對文化部相關國家語言發展計畫相關預算提出凍結或刪減提案，直至文化部將金門閩南語比照馬祖語（閩東語），獨立成為一種國家語言。

陳玉珍表示，金門閩南語的語言歷史發展與台灣閩南語的發展截然不同，民進黨中央刻意將台灣閩南語改稱為台灣台語，現又將金門閩南語矮化成為台灣台語的一種腔調，還為此舉辦論壇，強化其未來推動更名的正當性，她無法出席配合演出，未來也會針對文化部相關國家語言發展計畫相關預算提出凍結或刪減提案，直至文化部將金門閩南語比照馬祖語（閩東語），獨立成為一種國家語言，積極予以傳承、復振與發展，真正落實多元、包容及尊重的文化價值。

陳玉珍提到，她早在上屆立委任期時便與教育部研商，由教育部自辦認證考試或是授權地方政府辦理認證，讓金門的教師能夠以「金門話」來傳授本土語言，避免金門的下一代人將逐漸失去金門語的腔調、發言及用詞，對於金門當地保存本土語言的傳承更形困難。

陳玉珍續指，去年4月間，文化部推出「國家語言整體發展方案」，其中列出6種書面建議用語及28種口語名稱，卻沒有將金門閩南語單獨列出。為此，她還特地用金門話質詢當時的文化部長史哲，史哲也明確表明他聽不太懂，更確認了金門閩南語確實有獨立分出一支的必要性。陳玉珍說，當時史哲部長承諾說會在第二梯次將金門語列入，沒想到，列進去的方式卻是將金門閩南語變成台灣台語（金門腔），這點她完全無法接受。

陳玉珍說，閩南語一詞指的是流通在福建南部地區的語言，而且閩南語因其地方的區別而有不同的口音。早年台灣因多來自福建南部的閩南人，使得閩南語成為台灣島和澎湖群島使用人口最多的語言。後來台灣閩南語又歷經日據時期的洗禮，參雜部分日本語發音，逐漸成為現在通稱的台灣台語。

因此，陳玉珍認為，金門閩南語自頭至尾，就與台灣台語無關，更不應該被歸類為台灣台語的一種腔調，文化部不應漠視金門的語言發展的文化歷史，恣意將金門閩南語併入成為台灣台語（金門腔），這是對金門閩南語的不平等對待，更是妨礙語言文化多元發展的願景，與「國家語言發展法」的立法宗旨明顯違背。

因此，陳玉珍除不願意出席在金門舉辦的「2024第二屆國家語言發展會議」台灣台語（金門腔）論壇，以表達她個人的強烈不滿外，未來也會針對文化部相關國家語言發展計畫相關預算提出凍結或刪減提案，直至文化部願意正視這個問題的嚴重性。