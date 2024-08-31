民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索、約談，今（31日）凌晨遭當庭逮捕，聲請提審。台北地院下午召開提審庭裁定駁回。媒體人黃揚明表示，柯文哲和律師的訴訟策略是「就算羈押，我的政治能量也不能散」，往政治事件的模式處理，但是在政治獻金風波後，只剩下死忠柯粉會去地檢署聲援了。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室，傳喚柯及證人柯妻陳佩琪。經漏夜偵訊，31日凌晨，陳佩琪被請回，柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，柯因認程序有問題聲請提審。台北地院31日召開提審庭，裁定駁回。柯文哲委任律師鄭深元表示，審慎考量提出抗告。

黃揚明今在臉書發文表示，從訴訟策略來看，柯文哲和他的律師很早就決定要往「政治案件」的模式處理。昨天中午的公開喊話、今天凌晨的拒絕偵訊、聲請提審，都是要讓檢方偵辦過程程序拉長，營造他被政治迫害的能量、促成國際社會關注等，都是柯陣營可能的手段。

民眾黨主席柯文哲拒絕夜間訊問遭當庭逮捕，支持群眾31日前往台北地檢署力挺聲援。（范揚光攝）

黃揚明指出，現在柯文哲在司法上處境極其不利，因為經過拒絕偵訊、提審後，檢方就會咬定你是「不願意配合」的狡猾被告，當庭逮捕後的程序就是聲請羈押。柯文哲正在走的路是，「就算羈押，我的政治能量也不能散」。

黃揚明直言，「如果沒有政治獻金風暴，這招或許可行。可惜啊.....經過一波政治獻金風暴後，現在只剩下死忠的柯粉，會願意到地檢署聲援了。」

針對柯文哲提審遭駁回，黃揚明稍早也說，「柯文哲若不抗告，就繼續面對接下來的聲押吧。」