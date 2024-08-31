所謂的中風，就是流向大腦的血液受阻或腦部突然出血，除非迅速治療，否則可能導致永久的腦部損傷、殘疾或死亡。美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的一份新報告顯示，近年來愈來愈多45歲至64歲之間的中年人死於中風。對此，專家舉出可能的三種因素。

《雅虎生活》報導，CDC 發現，中年人中風死亡率在2002年至2012年下降後，2012年至2019年增加了7%，到2021年又增加了12%，到2022年，男性的中風死亡率下降了2%，而女性的中風死亡率「沒有顯著變化」。CDC的報告並沒有探討中風死亡人數激增的可能原因。然而，專家表示，可能有一些解釋。

一、中風危險因子增加，尤其是高血壓：飲酒、不健康飲食和缺乏運動等不良生活習慣，導致中年人糖尿病、肥胖和高血脂（又稱高膽固醇）等潛在疾病的發生率增加，這些都是中風的典型危險因子。同時，這也是老年病患中風的常見原因。此外，最近發現年輕患者群體中，愈來愈多人患有糖尿病、肥胖和高血脂，這讓中年人得到中風的機率增加。

二、沒有健檢：有許多人沒有選擇、或不知道要去健檢，這導致中風的危險因素未被診斷出來，延遲了後續治療。另外，新冠肺炎也可能導致了這原因的增加。在流感大流行的最初幾年，中風死亡率飆升了12%，可能是因為很多人錯過了醫生預約和預防性篩檢，而這些篩檢本來可以識別出一些關鍵的因素。

三、不認識中風症狀：中風被多數人視為「老年人的疾病」。因此，當中年人開始出現中風症狀時，這些症狀可能會被忽視。專家表示，所有年齡層的人都必須認識到中風的明顯跡象，其中包括：突然虛弱或頭暈、突然麻木，尤其是身體的一側、突然出現說話困難或理解言語困難、突然劇烈頭痛。

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