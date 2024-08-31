9月3日嘉義城隍夜巡路線集中在市中心區域，進行交通管制。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

農曆7月中元普渡近尾聲，鬼門將收關，嘉義城隍廟「城隍夜巡．夯枷解厄」遶境祈福9月3日將登場，北港媽祖來贊境，結合傳統與現代科技AI的「神衛機甲－城隍爺」4尊約300公分、250公分比人還高的城隍造型機器神尊，當天晚間6時30分在中央圓環噴水池將首次亮相，當天市中心區域交通大管制。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂指出，今年結合科技，推出以塑鋼材質製作的約250公分高城隍機器神尊，以及3座約300公分高、可互動的神尊機器，造價逾400萬，是全台首次亮相，讓民眾體驗傳統宗教與科技創新結合，還邀請北港媽祖來共襄盛舉。

9月3日城隍夜巡12時30分自城隍廟出發，沿途遶經吳鳳北路、光華路、民族路、中山路（嘉義市政府、嘉義市政府警察局）文化路、中山路（中央噴水圓環）、文化路、民族路、吳鳳北路等路段。

「人模鬼樣的」神鬼魅影隊伍當天17時30分從城隍廟出發，走中正路、文化路、民族路、國華街，19時到噴水池集結。

9月3日嘉義城隍夜巡區域交通管制，部分公車路線及停靠站取消。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府表示，9月3日12點至晚上22點交通管制，管制範圍包含忠義街、國華街、吳鳳北路（林森西路至垂楊路段）、民族路（民生北路至吳鳳北路段）及中央噴水圓環周圍路段，嘉義市市區公車行車路線及停靠站也調整。

嘉市府公布城隍夜巡區域交通管制，部分公車路線及停靠站取消。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

「中山幹線」16點至22點取消停靠彰化銀行、中央噴水站、市政府及行政執行署站；「光林我嘉線10點至14時及16時至22點，取消文化路口、嘉邑城隍廟及市政府（吳鳳北路）等站。

「幸福巴士」樂活1路至樂活9路取消停靠中央廣場、市政府、彰化銀行、陽明醫院護理之家、盧亞人醫院、文化公園、民族國小及忠孝護理之家站。

嘉市府表示，嘉義縣公車處、嘉義客運也有相關調整，當天嘉義市公共運輸資訊可洽詢國光客運、嘉義縣公車處、嘉義客運及捷乘交通。