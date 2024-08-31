一名41歲男子患有高血壓多年，即便收縮壓長期過高，也不願意好好按時服藥。進一步探究才知道，原來他擔心吃藥吃久了腎臟恐壞掉。醫師就直言，造成末期腎衰竭的主要原因是嚴重糖尿病或高血壓，而非西藥吃太多，若再不好好吃藥控制，很可能於10年內進展至洗腎階段。

心臟內科醫師陳冠任在個人粉專發文表示，該男子對於自身高血壓一直不以為意，直到去年因為血壓實在太高，收縮壓長期處在170～200mmHg（正常值應低於120mmHg），最後被公司護理師與家人「押送」才來門診就診。

然而即便如此，陳冠任說，男子依然不願好好服藥，還自行將一天2顆的藥改成1顆、一天1顆的藥看心情吃。雖然血壓有些微下降，但仍維持在150～180mmHg左右。經進一步追問後，患者才吐露，其實他不想吃那麼多藥，因深怕吃藥吃久了腎臟會壞掉。

陳冠任表示，此說法令人不禁嘆了口氣，坦言吃藥吃到洗腎，這10幾年來沒碰過幾個，反而因嚴重高血壓導致腎臟壞掉洗腎，倒是數不清。他並拿出男子的抽血報告，顯示腎功能不僅更差，惡化速度也比想像中快很多，若再放任血壓這麼高，不好好吃藥控制，有可能10年內就會進展到末期腎衰竭，需要洗腎治療。

藉由此個案，陳冠任提醒，統計上洗腎患者有將近一半是糖尿病所致，另外有3成是高血壓引起，為了想保護腎臟而不吃藥，恐導致血糖、血壓爆表，最後反而令腎臟惡化更快，更容易進入洗腎。一旦真的進展至洗腎階段，即使下定決心要認真控制三高、乖乖吃藥，也於事無補，只能靠透析治療維持餘生。