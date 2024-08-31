民眾黨黨主席柯文哲近期捲入京華城案、政治獻金假帳風波等，已請假三個月自請調查，昨遭檢廉搜索、約談，今（31日）凌晨被當庭逮捕。網紅陳沂見狀，昨挖出過去批判柯文哲的貼文，自稱資深柯黑，再向宿敵鄭家純補一腳。但有網友質疑她政治立場飄忽不定，對此，陳沂發文駁斥。
柯文哲翻車後，陳沂30日在社群重貼過去批判柯文哲的舊文，強調：「就說我是資深柯黑呀！當我在反柯的時候，還被現在那些恨透柯文哲的人罵慘呢～」她不忘趁機踩一腳宿敵鄭家純（雞排妹），「對了，2018年我在支持姚文智的時候，雞排妹還在挺柯文哲喔！」
從陳沂的舊文可知，她2018年、2019年、2020年、2021年就公開抨擊柯文哲，包括不滿柯文哲為選舉利益，從反同改變主張挺同、柯文哲談同志遊行使用「允許」、「容忍」字眼是閱讀障礙等。
儘管部分網友讚陳沂是先知，但也有人提出質疑，認為她的立場飄忽不定、換來換去。對此，陳沂回應：「我立場一直都是一樣的，就是不屬於任何政黨。」
至於柯文哲今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕。後續柯文哲向法院聲請提審，不過台北地院31日召開提審庭，裁定駁回。柯文哲委任律師鄭深元受訪表示，審慎考量提出抗告。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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