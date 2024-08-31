民眾黨主席柯文哲昨（30）日因京華城容積弊案，以被告身份帶回北檢複訊，拒絕夜間偵訊後遭檢察官當庭逮捕，柯隨後提出「程序有問題」聲請提審，但遭法院駁回。對此，律師呂秋遠直言，提審只是多一道程序，簡單來說就是「拖時間」，同時對柯文哲選擇這條技術性干擾深感遺憾，認為他這樣折磨自己確實沒必要。

律師呂秋遠表示，原以為柯文哲的偵訊一早能有結果，卻沒想到偵訊進度卻朝更複雜的方向發展，其中原因僅在於柯文哲想直接離開地檢署，「檢察官只能當庭逮捕他，而柯則要求法院提審。」不過台北地檢署剛裁定駁回，柯文哲解返北檢。

「在昨天早上搜索的時候，他與佩琪是自願到廉政署與地檢署接受訊問的，請注意『自願』兩個字。」呂秋遠進一步指出，檢方並未傳喚柯文哲夫婦，但他們基於本身想說明案情，因此接受檢調單位訊問，並且直至凌晨時分、檢察官問訊時，柯文哲仍基於被告的身份自願配合調查。

「問題來了，凌晨時，他突然說，我不想自願了，我想回家。」呂秋遠強調，基於柯文哲自願前來，法律上無法強制要他留在地檢署，以至於檢察官只能當庭逮捕，強制處分他不能離開；而柯文哲知悉檢方偵辦方向，若期間因疲憊大可向檢察官提出休息，但卻突然表示回家，實在於理不合。

為此，呂秋遠認為柯文哲要求法院提審，不過多出一道程序，「白話文叫做拖時間，法院會再問地檢署與柯文哲，了解逮捕是不是不合法，一旦合法，地檢署又會繼續進行訊問，只是多了一個讓地檢署聲押的理由」、「畢竟你曾經想要回家休息，檢察官怎麼會知道你是不是要回家串供？以阿北的體力，漫長的程序、以及地檢署地下室的環境，其實真的不會建議這麼作」。

呂秋遠坦言，看見柯文哲選擇這條技術性干擾，心裡有點難過，並直呼：「不過想想，他拿了補助款去買自己名下的辦公室，不管民眾黨財務困窘，還辜負了這麼多支持者的心意，他還是繼續被折騰好了，畢竟這是他自己選擇的路。」