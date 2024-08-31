過去20年來，泰國著名保皇派「民主黨」與前總理戴克辛領導的「為泰黨」，在議會和街頭政治中一直是勢不兩立的對手。然而，如今這種對立局勢已發生變化，民主黨已同意加入戴克辛么女、泰國現任總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）領導的為泰黨聯合政府。

根據泰國《頭條新聞》報導，以街頭政治為例，「紅衫軍」起源於泰愛泰黨，歷經人民力量黨，再到如今的為泰黨，其領導核心始終是戴克辛。 「紅衫軍」曾在2006年反對軍事政變，隨後演變成反對民主黨領袖阿披實（Mark Aphisit Wetchachiwa）政府的大規模群眾運動。

2011年，阿披實領導的民主黨在總理大選敗陣下野，戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的為泰黨勝選，盈拉成為泰國首位女總理。

民主黨前秘書長素貼（Suthep Thaugsuban）隨後成立反盈拉政府的人民民主改革委員會（PDRC），包括阿披實在內的幾乎所有民主黨政客，都公開支持PDRC。

素貼當時憤然退出眾議院後，領導PDRC發起抗議盈拉政府的活動，最終導致2014年軍事政變。2014年5月，泰國軍方發動軍事政變控制政府並拘留素貼，時任陸軍總司令帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上台執政。

到了2024年，為泰黨再次執政後，向民主黨發出加入聯合政府的邀請。為泰黨在邀請函中表示，希望能與民主黨內有知識、有能力、有思想的成員共同合作。

民主黨秘書長在回應中表示，為泰黨自成立26年以來，民主黨從未在與其的鬥爭中獲勝，「我們不得不承認，民主黨的支持率正在逐漸下滑。為了民主黨的未來，任何有助於黨的舉措都應予以考慮」。