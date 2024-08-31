桃園市大溪區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種在石門水庫及大漢溪沿岸，今年舉辦韭菜品質競賽冠軍，由農友黃金亮獲得。桃園市副市長蘇俊賓說，市府結合各局處持續發展桃園農特產品。

桃園市大溪區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種在石門水庫及大漢溪沿岸，今年舉辦韭菜品質競賽冠軍，由農友黃金亮獲得。桃園市副市長蘇俊賓說，市府結合各局處發展桃園農特產品。（廖姮玥攝）

黃金亮說，研究種植韭菜已經將近10年，農地約3公頃，韭菜需生長在陰涼的地方種植，若是太陽太大還要加架網保護，且土壤還要軟硬適中，才能種出優質韭菜，今年得到冠軍，是自己用愛心種出來的作物。

蘇俊賓說，桃園市種植的韭菜是北台灣最大的產區，約有100公頃，利用大漢溪優質的土壤及水質種出來的韭菜富有營養價值，且品質特別好。桃園的蔬菜是全台灣品質最好的，但是缺乏行銷，盼將桃園市的每樣農特產發展出屬於桃園的自有品牌。

桃園市大溪區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種在石門水庫及大漢溪沿岸，今年舉辦韭菜品質競賽冠軍，由農友黃金亮獲得。桃園市副市長蘇俊賓說，市府結合各局處發展桃園農特產品。（廖姮玥攝）

桃園市大溪區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種在石門水庫及大漢溪沿岸，今年舉辦韭菜品質競賽冠軍，由農友黃金亮獲得。桃園市副市長蘇俊賓說，市府結合各局處發展桃園農特產品。（廖姮玥攝）

大溪韭菜花約於每年9月盛開，大溪區農會為推廣在地優質韭菜，更推出韭菜寶寶造型撲滿，首度亮相。市府今年持續輔導當地組織團體，透過整合在地資源，規畫許多有趣的體驗活動，大溪有豐富的古蹟、美景、美食及農特產，希望透過產業型活動規劃以及運用科技化的農業技術，讓大溪優美的環境及豐富的文化內涵可以傳承，讓更多人發掘，打造永續產業環境並發展地方特色。