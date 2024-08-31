民眾黨公布搜索畫面批北檢公然說謊　法務部長回應了

內政部及法務部今（31）日共同主辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並由總統賴清德親自主持平復儀式並頒發名譽回復證書；針對民眾黨公布檢調單位到民眾黨搜索畫面，批北檢公然說謊，對此，法務部長鄭銘謙受訪表示，依照個案處理，相信北檢會依法妥適處理。
柯文哲因京華城容積暴增案，30日遭到檢廉搜索、訊問，31日凌晨移送北檢複訊後，傳出因拒絕夜間訊問且欲逕行離去，遭檢方當庭逮捕，而民眾黨則多次質疑檢方辦案不公，質疑遭到司法迫害，對此，鄭銘謙回應表示，這個北檢有對外說明。
內政部及法務部今（31）日共同主辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並由總統賴清德親自主持平復儀式並頒發名譽回復證書；針對民眾黨公布檢調單位到民眾黨搜索畫面，批北檢公然說謊，對此，法務部長鄭銘謙受訪表示，依照個案處理，相信北檢會依法妥適處理。
柯文哲因京華城容積暴增案，30日遭到檢廉搜索、訊問，31日凌晨移送北檢複訊後，傳出因拒絕夜間訊問且欲逕行離去，遭檢方當庭逮捕，而民眾黨則多次質疑檢方辦案不公，質疑遭到司法迫害，對此，鄭銘謙回應表示，這個北檢有對外說明。
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