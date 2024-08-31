人生旅途要走得順，往往需要「天時、地利、人和」，而出生時辰就成一大關鍵，《搜狐網》解析4時辰出生的人晚年運最佳，這歸功於個人的努力，也與命運息息相關，來自時間深處的饋贈，讓他們晚年事業有成，成為人生的贏家。

▌巳時出生的人

上午9點到11點是一天之中最陽光明媚、熱鬧的時段，這時辰出生的人被賦予強大的內在，晚年充滿能量與活力，在個人的努力拚搏下，累積了豐富的物質和財富，健康方面也如松柏常青，保持著旺盛的生命力和良好的身體狀況。

▌未時出生的人

下午1點到3點是一天之中萬物生長最旺盛的時間，這時辰出生的人被賦予完美的特質，深思熟慮、注重細節，總能抓住關鍵時刻，創造事業的飛升，在晚年達到令人敬佩的高度，成為事業成功者。

▌戌時出生的人

戌時是晚上7點到9點，被認為是天地合一、萬物歸於平靜的時刻，這時辰出生的人似乎有種特殊能量，就像「鐵杵磨針」一樣，透過不懈的努力，能讓平凡的事情變得不平凡，造就事業飛黃騰達，登上高峰，並在人生後半擁有可觀財富。

▌亥時出生的人

亥時是晚上9點到11點，象徵一天的結束和新周期的開始，這時辰出生的人具有特殊才能，視野廣闊而深遠，做決策就像制定戰略一樣，無比準確、高效率，採取行動也迅速果斷，不拖泥帶水，這些特質構成了事業和經濟成功的基礎，讓他們成為事業上的勝利者，並在晚年累積大量的財富。

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