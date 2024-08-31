全球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長暨總裁陳進財，近日斜槓跨足文化產業，接下紙風車文教基金會董事長，是紙風車創立32年來首位來自企業界的董座，消息傳出，不僅藝文圈，連科技圈都感意外。

陳進財表示，從接獲徵詢到答應出任，確實花了一些時間思考，畢竟文化產業不是他的專長，但很佩服紙風車把演出帶到全台灣各鄉鎮，還走了兩輪。轉念一想，做公益不分職業，企業幫助社會也不是靠一套方法打天下，他可以協助紙風車財務更謹慎完整，任何可能對紙風車有幫助的對象，都會去接觸。

紙風車創辦人李永豐指出，陳進財從查帳員進入傳統產業，從科技門外漢到拯救三家電子公司，紙風車是公益組織，但也是被他拯救的第四家。

除了開發財源，陳進財認為，AI發展對文化藝術工作者來說，在創作、製作過程會有幫助，重要的是在於人心的守護。台灣半導體如今會有這種地位，一般人會回答因為臺灣有很優秀的工程師，這就是所謂態度，我們的工程師很負責任、素質很高，這就是文化。

陳進財出身瑞芳，家中是雞鴨等家禽的批發商，從小跟著不識字的父親學打算盤，小學三年級便學會訂貨、記帳，只要記錯，父親的手馬上往陳進財的頭敲下去，他在五、六年級便有自己的攤位，秤雞、賣雞，每天晚上都要預先計算各種可能，以應付客人買雞時收錢、找錢。

從淡江大學會計系畢業，曾通過國考、完成公務人員訓練，卻因為想落實本科系的初衷，捨棄鐵飯碗，成為KPMG（安侯建業）第一代查帳員。在南僑查帳兩年，獲得南僑集團陳飛龍會長的賞識，從一級專員做起，一路做到總裁，更曾為了幫水晶肥皂回春，在媒體鏡頭前洗起澡來。

陳進財也為友人兩肋插刀，當時還是科技門外漢，先後接下岌岌可危的穩懋、廣稼、宣德等電子公司，運用在南僑的管理經驗敢衝敢學，讓三家公司跳出火坑，穩懋半導體更成為全球砷化鎵晶圓代工的龍頭。

陳進財強調，未來科技如何演變沒有人知道，但希望人心不要變，善心不要變、愛心不要變。紙風車為兒童演戲，建立正確價值觀，希望社會一起支持紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程。

第二輪「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」將於9月21日在高雄永安區以「台灣幻想曲」帶來最終場演出，接下來以「永續啟航」為題的第三輪「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，將於10月19日在台北兩廳院藝文廣場演出。