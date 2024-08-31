社群購物新趨勢，臉書社團成為消費者互動與購買決策的關鍵平台，隨著社群媒體的演進，臉書在台灣仍然保持著社群媒體使用率的領先地位。然而趨勢的形成讓社群經營重心正從粉絲專頁轉移至社團。曾有針對臉書社團「我愛全聯-好物老實說」的研究論文，深入探討了使用者的線上互動與線下實體購物之間的關聯，顯示社群互動如何影響消費者的購買意願。

全聯福利中心近日成為網友熱議話題，一則關於洗碗精的分享引起許多鍾愛這家商品的消費者紛紛留言狂給好評。該網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，透露女兒在打工場所使用新購入的洗碗精後，效果顯著，連同事都讚不絕口，「借我洗一下」成午餐飯後最常聽到的一句話。

這款引起話題的產品是橘子工坊推出的「去垢酵素＋洗碗精」，該產品結合五重酵素配方，能有效分解各類油膩與乾垢，即使是難清理的咖哩乾垢配合適度刷洗也能輕鬆去除。此外，產品通過美國PCR低敏驗證，洗碗不傷手，同時不含色素與香精，洗得乾淨吃得安心。網友們紛紛分享使用心得，稱讚產品效果顯著，網路上甚至有人表示「火鍋味也可以輕鬆洗掉」。有網友提醒「千萬要小心，用過就回不去了！」，顯示對產品的高度認可。

該廠商為推廣新品，於全聯福利中心推出特別活動，9月6日起至10月3日，凡購買橘子工坊任一產品並加購生鮮即可享受現折30元的優惠。同時「橘子工坊去垢酵素＋洗碗精」也有瓶裝179元，補充包129元的活動推薦價。